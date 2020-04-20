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3651 طلب في براءات الاختراع بزيادة بلغت 7.5% عن السنة الماضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية التقرير الإحصائي لمجالات الملكية الفكرية و الذي يستعرض إحصائيات براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحق المؤلف في السعودية لعام 2019 م والتي تديرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة.

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وبينت الهيئة أنها تهدف من خلال التقرير إلى نشر المعلومات الإحصائية للاستفادة منها في رسم السياسات الخاصة بالابتكار وتطوير التقنية وإدارة برامج الملكية الفكرية المتعلقة بها، إذ تعد هذه الاحصائيات مهمة لفهم التوجهات في قطاع الأعمال والتقنية.

وأشار التقرير إلى أنه طلبات براءات الاختراع لعام ٢٠١٩م بلغت ٣٦٥١ طلب بزيادة بلغت 7.5٪ عن السنة الماضية وطلبات النماذج الصناعية بلغت 804 طلبات بانخفاض بلغ 12٪ عن السنة الماضية وعدد طلبات العلامات التجارية المودعة بلغت 37669 طلب بزيادة بلغت 18٪ عن السنة الماضية، فيما بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 22480 علامة مسجلة.

يذكر أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على التقرير الإحصائي للملكية الفكرية لعام 2019م عبر الموقع الإلكتروني للهيئة SAIP.GOV.SA أو من خلال حسابتها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحساب الموحد @SAIPKSA .