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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على منطقة نجرن، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11:55مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.حالة الطقس الأرصاد أمطار
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 09:47 AM
دعت إلى اتباع الإرشادات واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على منطقة نجرن، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11:55مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على نجران.. و"المدني" تتفاعل ،
المصدر : الخليج 365
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