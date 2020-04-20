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سجلت ليبيا اليوم حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تَسَلّم 25 عينةً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضَمّت حالتيْ إصابة إحداهما جديدة والأخرى مخالطة لحالة سابقة، فيما كانت نتيجة 23 عينة سالبة.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً، بينها وفاة واحدة.ليبيا فيروس كورونا الجديد
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 09:12 AM
يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً بينها وفاةخلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد
سجلت ليبيا اليوم حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تَسَلّم 25 عينةً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضَمّت حالتيْ إصابة إحداهما جديدة والأخرى مخالطة لحالة سابقة، فيما كانت نتيجة 23 عينة سالبة.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً، بينها وفاة واحدة.
، خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد ،
المصدر : الخليج 365
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