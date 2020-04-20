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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ تفشي الوباء في البلاد.
وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في الهند 17265، بينها 543 حالة وفاة، بزيادة 36 حالة خلال اليوم الأخير؛ بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2547.
ووفق "روسيا اليوم" كان الارتفاع القياسي السابق في الإصابات قد تم تسجيله أمس الأحد بواقع 1334 حالة خلال يوم واحد.
وفرضت السلطات الهندية إجراءات حجر صحي صارمة في البلاد منذ 24 مارس لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم تمديدها حتى 3 مايو المقبل.الهند فيروس كورونا الجديد
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 09:12 AM
بلغت حصيلة الإصابات المسجلة 17265 بينها 543 حالة وفاةبأعلى ارتفاع يومي.. الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ تفشي الوباء في البلاد.
وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في الهند 17265، بينها 543 حالة وفاة، بزيادة 36 حالة خلال اليوم الأخير؛ بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2547.
ووفق "روسيا اليوم" كان الارتفاع القياسي السابق في الإصابات قد تم تسجيله أمس الأحد بواقع 1334 حالة خلال يوم واحد.
وفرضت السلطات الهندية إجراءات حجر صحي صارمة في البلاد منذ 24 مارس لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم تمديدها حتى 3 مايو المقبل.
، بأعلى ارتفاع يومي.. الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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