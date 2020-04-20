اخبار السعوديه

للمستوى الثالث.. نيوزيلندا تعلن تخفيف تدابير العزل بعد أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - جاسيندا: سنخرج من المستوى الرابع مساء الإثنين الموافق 27 أبريل

أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ اليوم الإثنين، إن نيوزيلندا ستمدّد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس أسبوعاً، ستنتقل بعده إلى مستوى أقل من القيود.

ووفق "سكاي نيوز"، قالت أرديرن في مؤتمر صحفي"نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11:59 مساء الإثنين الموافق 27 أبريل، أي أسبوع من الآن".

"سنطبق حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد، واتخاذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من مايو".فيروس كورونا الجديد نيوزيلندا

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 09:12 AM

Advertisements

جاسيندا: سنخرج من المستوى الرابع مساء الإثنين الموافق 27 أبريل

للمستوى الثالث.. نيوزيلندا تعلن تخفيف تدابير العزل بعد أسبوع
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ اليوم الإثنين، إن نيوزيلندا ستمدّد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعاً، ستنتقل بعده إلى مستوى أقل من القيود.

ووفق "سكاي نيوز"، قالت أرديرن في مؤتمر صحفي"نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11:59 مساء الإثنين الموافق 27 أبريل، أي أسبوع من الآن".

"سنطبق حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد، واتخاذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من مايو".

الكلمات المفتاحية

، للمستوى الثالث.. نيوزيلندا تعلن تخفيف تدابير العزل بعد أسبوع ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للمستوى الثالث.. نيوزيلندا تعلن تخفيف تدابير العزل بعد أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا