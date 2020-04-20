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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبَرَد، وهي في الوقت نفسه محمّلة برياح هابطة مثيرة للغبار؛ قد تكون شديدة، وذلك في نطاق محدود من مواضع تشكل السحب الممطرة.
واضاف: "متوقع أن تنشط مراويح وسرايات اليوم، وتؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاءٍ من مناطق #الشرقية #الرياض #القصيم #حائل #المدينة #مكة #نجران #عسير #الباحة #جازان.حالة الطقس الأرصاد
تنشط مراويح وسرايات .. "المسند": سحب مفعمة بالأمطار والبَرَد بهذه المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-20
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبَرَد، وهي في الوقت نفسه محمّلة برياح هابطة مثيرة للغبار؛ قد تكون شديدة، وذلك في نطاق محدود من مواضع تشكل السحب الممطرة.
واضاف: "متوقع أن تنشط مراويح وسرايات اليوم، وتؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاءٍ من مناطق #الشرقية #الرياض #القصيم #حائل #المدينة #مكة #نجران #عسير #الباحة #جازان.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:12 AM
محمّلة برياح هابطة مثيرة للغبار قد تكون شديدة بنطاق محدود من مواضع التشكل
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبَرَد، وهي في الوقت نفسه محمّلة برياح هابطة مثيرة للغبار؛ قد تكون شديدة، وذلك في نطاق محدود من مواضع تشكل السحب الممطرة.
واضاف: "متوقع أن تنشط مراويح وسرايات اليوم، وتؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاءٍ من مناطق #الشرقية #الرياض #القصيم #حائل #المدينة #مكة #نجران #عسير #الباحة #جازان.
، تنشط مراويح وسرايات .. "المسند": سحب مفعمة بالأمطار والبَرَد بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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