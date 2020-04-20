محمد بن مسعود - الدمام - لسوء النقل والتخزين.. تعود لأحد العمالة المخالفة قامت بلدية الشوقية الفرعية بضبط مركبة بداخلها 120 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لسوء النقل والتخزين؛ تعود لأحد العمالة المخالفة. ‫وتمّت مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم. يُذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تشدّد الحملات التصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرّمة، للتأكّد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.مكة المكرمة بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة.. مصادرة 120 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-20 قامت بلدية الشوقية الفرعية بضبط مركبة بداخلها 120 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لسوء النقل والتخزين؛ تعود لأحد العمالة المخالفة. ‫وتمّت مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم. يُذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تشدّد الحملات التصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرّمة، للتأكّد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض. Advertisements 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 08:46 AM لسوء النقل والتخزين.. تعود لأحد العمالة المخالفة لسوء النقل والتخزين.. تعود لأحد العمالة المخالفة قامت بلدية الشوقية الفرعية بضبط مركبة بداخلها 120 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لسوء النقل والتخزين؛ تعود لأحد العمالة المخالفة. ‫وتمّت مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم. يُذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تشدّد الحملات التصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرّمة، للتأكّد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض. ، بمكة المكرمة.. مصادرة 120 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك ،

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