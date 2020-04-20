محمد بن مسعود - الدمام - وجود 200 حالة مؤكّدة مصابة بالفيروس بالمباني الثلاثة قامت وزارة الصحة الكويتية بفرض حجر إلزامي منزلي على سكان 3 عمارات بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة؛ نظراً للاشتباه "في مئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها". وطبقاً لوسائل إعلام كويتية، قال مصدر صحي إنه تم عمل حجر كلي على المقيمين كافة بالعمارات الثلاث في تلك المنطقة"، منوّها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكّدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة. وقامت الجهات المعنية بتزويد السكان بالوجبات الغذائية والاحتياجات الضرورية.الكويت فيروس كورونا الجديد 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 08:55 AM Advertisements وجود 200 حالة مؤكّدة مصابة بالفيروس بالمباني الثلاثة الكويت.. فرض حجر إلزامي منزلي على سكان 3 عمارات الكويت.. فرض حجر إلزامي منزلي على سكان 3 عمارات قامت وزارة الصحة الكويتية بفرض حجر إلزامي منزلي على سكان 3 عمارات بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة؛ نظراً للاشتباه "في مئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها". وطبقاً لوسائل إعلام كويتية، قال مصدر صحي إنه تم عمل حجر كلي على المقيمين كافة بالعمارات الثلاث في تلك المنطقة"، منوّها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكّدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة. وقامت الجهات المعنية بتزويد السكان بالوجبات الغذائية والاحتياجات الضرورية. الكلمات المفتاحية ، الكويت.. فرض حجر إلزامي منزلي على سكان 3 عمارات ،

المصدر : الخليج 365

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