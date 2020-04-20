محمد بن مسعود - الدمام - 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 08:54 AM خلال الـ 24 ساعة الماضية والإجمالي 141672 إصابة ألمانيا تسجّل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا ألمانيا تسجّل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات. الكلمات المفتاحية ، ألمانيا تسجّل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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