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أطاحت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة محافظة جدة، بعمالة مخالفة استغلت أحد المواقع العشوائية لتعبئة وتخزين أطنان من الخضراوات بشكل مخالف وجرت مصادرتها.
وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكمية المضبوطة بلغت أربعة أطنان من البصل والبطاطس، وقد تمت مصادرتها وتسليم الصالح منها للاستهلاك للجمعيات الخيرية.وزارة التجارة
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 09:00 PM
صادرت الكميات المضبوطة وسلمت الصالح منها للجمعيات الخيرية
أطاحت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة محافظة جدة، بعمالة مخالفة استغلت أحد المواقع العشوائية لتعبئة وتخزين أطنان من الخضراوات بشكل مخالف وجرت مصادرتها.
وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكمية المضبوطة بلغت أربعة أطنان من البصل والبطاطس، وقد تمت مصادرتها وتسليم الصالح منها للاستهلاك للجمعيات الخيرية.
، "التجارة" تضبط عمالة مخالفة تخزّن أطنانًا من البصل والبطاطس بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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