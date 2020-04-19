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وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار توزيعها في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وطالب أمير المنطقة بتأمين وجبات إفطار الصائم للعمالة في السكن المخصص لهم بشكل فردي وتقديم السلال الغذائية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال مبادرة "عينين برأس" والتي يتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تحت إشراف إمارة المنطقة.الحدود الشمالية أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد شهر رمضان إفطار صائم فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:49 PM
طالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمساكن العمالة للوقاية من كورونا
وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار توزيعها في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وطالب أمير المنطقة بتأمين وجبات إفطار الصائم للعمالة في السكن المخصص لهم بشكل فردي وتقديم السلال الغذائية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال مبادرة "عينين برأس" والتي يتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تحت إشراف إمارة المنطقة.
، "أمير الشمالية "يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات الإفطار في رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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