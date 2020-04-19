، تجاوباً مع "الخليج 365".. تشغيل وتغذية صراف "جوة فيفاء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما أمضى الصراف ما يقارب الشهرين بدون تشغيل

تفاعل "بنك الراجحي" مع مناشدة سكان "جوة فيفاء"، من عدم تشغيل وتغذية صرافهم الوحيد، وهي المناشدة التي نشرتها صحيفة "الخليج 365" أمس السبت.



وقام "الراجحي" اليوم الأحد، بتشغيل الصراف وتغذيته بالنقود، في تفاعل سريع مع مطالب السكان، بعد أن أمضى الصراف ما يقارب الشهرين بدون تشغيل.

جوة فيفاء