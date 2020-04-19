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تفاعل "بنك الراجحي" مع مناشدة سكان "جوة فيفاء"، من عدم تشغيل وتغذية صرافهم الوحيد، وهي المناشدة التي نشرتها صحيفة "الخليج 365" أمس السبت.
وقام "الراجحي" اليوم الأحد، بتشغيل الصراف وتغذيته بالنقود، في تفاعل سريع مع مطالب السكان، بعد أن أمضى الصراف ما يقارب الشهرين بدون تشغيل.
جوة فيفاء
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:30 PM
بعدما أمضى الصراف ما يقارب الشهرين بدون تشغيلتجاوباً مع "الخليج 365".. تشغيل وتغذية صراف "جوة فيفاء"
تفاعل "بنك الراجحي" مع مناشدة سكان "جوة فيفاء"، من عدم تشغيل وتغذية صرافهم الوحيد، وهي المناشدة التي نشرتها صحيفة "الخليج 365" أمس السبت.
وقام "الراجحي" اليوم الأحد، بتشغيل الصراف وتغذيته بالنقود، في تفاعل سريع مع مطالب السكان، بعد أن أمضى الصراف ما يقارب الشهرين بدون تشغيل.
، تجاوباً مع "الخليج 365".. تشغيل وتغذية صراف "جوة فيفاء" ،
المصدر : الخليج 365
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