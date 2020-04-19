محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التجوُّل بمحافظة الدرعية صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التجوُّل بمحافظة الدرعية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن ومقيمَيْن من الجنسية المالية؛ يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع، وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة خاضعة للتنظيم الطبي؛ فتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول 19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:23 PM Advertisements ضمن جهود الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التجوُّل بمحافظة الدرعية القبض على مواطن ومقيمَيْن يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع وبحوزتهم مواد مخدرة 2 13 11,944 القبض على مواطن ومقيمَيْن يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع وبحوزتهم مواد مخدرة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التجوُّل بمحافظة الدرعية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن ومقيمَيْن من الجنسية المالية؛ يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع، وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة خاضعة للتنظيم الطبي؛ فتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، القبض على مواطن ومقيمَيْن يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع وبحوزتهم مواد مخدرة ،

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