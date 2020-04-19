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ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.
وبين "قوجه" أن 127 شخصاً لقوا حتفهم من الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن 11976 شخصاً تماثلوا للشفاء حتى الآن وأن تركيا أجرت 35344 فحصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 10 مارس (آذار)، لكنها شهدت صعوداً حاداً في عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ ذلك الحين، ولديها الآن سابع أعلى إجمالي في العالم.
فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:41 PM
عدد الوفيات يرتفع إلى 2.017سابع أعلى إجمالي بالعالم.. حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 86.306
ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.
وبين "قوجه" أن 127 شخصاً لقوا حتفهم من الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن 11976 شخصاً تماثلوا للشفاء حتى الآن وأن تركيا أجرت 35344 فحصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 10 مارس (آذار)، لكنها شهدت صعوداً حاداً في عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ ذلك الحين، ولديها الآن سابع أعلى إجمالي في العالم.
، سابع أعلى إجمالي بالعالم.. حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 86.306 ،
المصدر : الخليج 365
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