- 1/3
- 2/3
- 3/3
أُصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وطبقًا لـ"رويترز": إن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى، وأكدت القبض على مطلق النار.
وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عامًا)، وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه، حتى قبضت عليه.
وتابعت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في "تويتر"، أن وورتمان كان موجودًا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي زي شرطة.
ويعدّ إطلاق النار العشوائي نادرًا في كندا؛ حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.
كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار والقبض على الجانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-19
أُصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وطبقًا لـ"رويترز": إن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى، وأكدت القبض على مطلق النار.
وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عامًا)، وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه، حتى قبضت عليه.
وتابعت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في "تويتر"، أن وورتمان كان موجودًا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي زي شرطة.
ويعدّ إطلاق النار العشوائي نادرًا في كندا؛ حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:24 PM
يُدْعَى جابرييل وورتمان 51 عامًا
أُصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وطبقًا لـ"رويترز": إن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى، وأكدت القبض على مطلق النار.
وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عامًا)، وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه، حتى قبضت عليه.
وتابعت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في "تويتر"، أن وورتمان كان موجودًا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي زي شرطة.
ويعدّ إطلاق النار العشوائي نادرًا في كندا؛ حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.
، كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار والقبض على الجاني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار والقبض على الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.