شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مصادرة 4 طن خضروات تُخزنها عمالة مخالفة دون تراخيص بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): ألقت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع شرطة جدة، القبض على عمالة مخالفة تستغل موقعاً عشوائياً لتعبئة وتخزين "البصل والبطاطس" بشكل مخالف ودون تراخيص. ألقت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع شرطة جدة، القبض على عمالة مخالفة تستغل موقعاً عشوائياً لتعبئة وتخزين "البصل والبطاطس" بشكل مخالف ودون تراخيص. وأكدت وزارة التجارة، أنه تم مصادرة 4 طن من الخضروات وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، كما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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