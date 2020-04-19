شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السيول تداهم المنازل في نجران وقوس قزح يزين سماء الأخدود الأثرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):رصد مقطع فيديو السيول تداهم المنازل في حي رير بنجران، حيث بدا في المقطع مياه الأمطار تملأ الشوارع والطرقات حتى اجتاحت المنازل.
ويأتي ذلك مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على نجران، مصحوبة بزخات من البرد قد تتسبب في جريان السيول.
وفي الوقت نفسه، جسدت صورة متداولة قَوْسُ قُزح يزين سماء " مدينة الأخدود " الأثرية، مما أثارت إعجاب عدد كبير من المواطنين.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، نبهت بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران.
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