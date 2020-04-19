شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار تصحب بسيول غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة. ويتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها، وكذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية، القصيم وحائل.

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