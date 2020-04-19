شكرا لمتابعة خبر عن استشاري مصاب بكورونا: خرجت ولم آخذ احتياطاتي(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

طمأن استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ الجميع على صحته.

وظهر في مقطع فيديو وهو يردد: "الحمد لله"؛ حيث لم تخف الكمامة التي كان يرتديها بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، ابتسامته وتفاؤله.

وأضاف الدكتور هاشم : أن العدوى لم تنتقل إليه من المستشفى، موضحًا أنه أوقف عيادته وحولها عن طريق الأون لاين منذ 3 أسابيع.

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وأوضح هاشم أن في هذا الصدد حرصه على الالتزام بالتعليمات والاحتياطات وبقائه في المنزل لمدة شهر، الذي لم يخرج منه سوى مرة واحدة إلى البقالة المجاورة لبيته وربما كانت سبب إصابته بالفيروس.

واختتم قائلا: ليس كل مصاب بكورونا سيتعب ويتعرض لمضاعفات، وليس كل من سيخرج لقضاء احتياجاته من البقالة سيصاب بالفيروس! موضحًا: "ربما حينها لم آخذ احتياطاتي في البقالة وانشغلت بالتقضّي وشراء الاحتياجات ونسيت الموضوع، لكن الحمد لله، هذا مقدر ومكتوب.