شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب هل مريض القلب لا يصلح له الصيام. أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب هل مريض القلب لا يصلح له الصيام. وقال النمر : مرضى القلب ليسوا سواء هناك حالات مستقرة وبسيطة وتستطيع الصيام (وَهُمْ الغالبية) وحالات أخرى غير مستقرة وشديدة ولا تستطيع الصيام وبينهما طيف من شدة الحالات يقدّرها الطبيب المعالج حسب شدتها. وأضاف : يجب ألاّ يكون الطبيب الذي تسأله من النوع المتساهل المُفرّط في شأنه كله...ولا من النوع المتشدد الذي يتعب مرضاه في الحصول على تلك الرخصة...وإنما إبحث عن الطبيب الذي يكون بين ذلك قواماً.

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