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طق الأبهر يكسر ضلع الصدر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشاريين، من طق " الخلج، الملع، المشع، الأبهر " .

وأكد أنه قد يؤدي لكسر أحد أضلاع الصدر، إذ روى قصة معاناة شخص بعد طق الأبهر، من انكسار أحد أضلاع الصدر وفتق الرئة ودخول الهواء في التجويف البلوري مما أحتاج لتنويم بالمستشفى وأنبوب صدري.

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