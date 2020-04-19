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شكرا لمتابعة خبر عن "متحدث الأرصاد": ذروة الحالة المطرية في المملكة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن ذروة الحالة المطرية غداً الاثنين، حيث تتأثر معظم مناطق المملكة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
ووقالت "الأرصاد": لا تزال السحب الرعدية الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والرياض، والشرقية.
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