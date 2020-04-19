شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة اكتشاف إصابتين بكورونا أثناء المسح النشط الميداني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو إصابتين بفيروس كورونا المستجد عن طريق المسح النشط، عبر إحدى المركبات المخصصة لفحص العمالة ميدانيا، والمتواجد بها كادر طبي كامل.

ورصدت عمليات المسح النشط الذي تنفذه وزارة الصحة عددا كبيرا من الإصابات بالفيروس، الذي يُعد سببا رئيسا في زيادة الإصابات المكتشفة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت الفرق الصحية كثفت عملها الميداني للوصول إلى مساكن ومقرات العمالة كإجراءات استباقية للحد من انتشار الفيروس.