شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ جامعي يُنجّح جميع طلابه بتقدير A+ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلن أستاذ جامعي في جامعة أم القرى بمكة عن الانتهاء من رصد الدرجات، قائلا:" جميع الطلبة سيأخذون (+A) مكافأة لهم ". أعلن أستاذ جامعي في جامعة أم القرى بمكة عن الانتهاء من رصد الدرجات، قائلا:" جميع الطلبة سيأخذون (+A) مكافأة لهم ". وأضاف الأستاذ الجامعي الذي يدعى " عمر الهزازي " أستاذ الكيمياء في جامعة أم القري:"انتهيت من رصد الدرجات في مقرري الكيمياء الكهربية، والكيمياء العامة ل۹۰طالبا، وأخذ أدناهم على75 من ۸۰، ونظير تلك الجهود التي بذلوها فإن درجة الاختبار من ۲۰ سأدخلها ضمن التكاليف وسأعفيهم من الاختبار ". وأوضح الهزازي:" سيأخذ الجميع ۲۰من ۲۰ مكافأة لهم، لتكون درجة أدناهم ۹۵ وأعلاهم ۱۰۰ فهنيئا لهم جميعا A+ ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ جامعي يُنجّح جميع طلابه بتقدير A+ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.