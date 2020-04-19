شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: بعض الدول تدعم هروب الفتيات لتشويه صورة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على أن هروب الفتيات يقف خلفها عدة جهات ولكل جهة مهمة.

وقال الامير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : هروب الفتيات يقف خلفها عدة جهات ولكل جهة مهمة فخونة الخارج مهمتهم استدراج الفتاة بذريعة الحقوق والهجرة والحريات

وأضاف : وبعض الدول تقدم الدعم المالي واللوجستي وأراضيها لهؤلاء والمنظمات والقنوات هي التي تعطي للفتاة الهاربة الزحم الإعلامي وكل هذا لأغراض سياسية معادية لتشويه صورة السعودية.