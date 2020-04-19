شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يتفاعل مع مواطن طلب نقل جثمان رجل أمن من الكاميرون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تفاعل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مع طلب بنقل جثمان أحد المواطنين وزوجته وأولاده إلى المملكة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، ردًا على متساءل أنه جاري ترتيب اللازم.

وكان المواطن قد قال في سؤاله للوزير: " سمو الأمير بشأن الحاجة لنقل جثمان رجل أمن من منسوبي السفارة السعودية لدى الكاميرون وزوجته وأولاده أرجو التكرم بالرد " .