"الصحة" توجه نصائح مهمة للمواطنين لاتباعها في فترة الحجر المنزلي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة للمواطنين لاتباعها في فترة الحجر المنزلي، ويأتي ذلك في ظل أزمة وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة للمواطنين لاتباعها في فترة الحجر المنزلي، ويأتي ذلك في ظل أزمة كورونا التي اجتاحت جميع دول العالم. ونستعرض أبرز النصائح التي وجهتها وزارة الصحة للمواطنين لاتباعها في الحجر المنزلي ومنها أولا.. افتح النوافذ واحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار. ثانيا.. تأكد دائما من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب. Advertisements ثالثا.. لا تخالط أحدا واعتذر عن استقبال الزيارات. رابعا.. لا تشارك أدوات الطعام مع الآخرين ويمكنك استخدام صحون ورقية مرة واحدة. خامسا.. اجعل تواصلك مع الناس عبر الهواتف والتطبيقات. سادسا.. لا تشارك الأدوات الشخصية وعقمها باستمرار

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