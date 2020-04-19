شكرا لمتابعة خبر عن "القصبي" يكشف أهمية الأوراق التجارية في قطاع الأعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن أهمية الأوراق التجارية في قطاع الأعمال.

وقال القصبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" للأوراق التجارية أهمية كبيرة في قطاع الأعمال، ومنصة نافذ الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل اليوم ستلعب دورًا مهمًا في ضبط سوق سندات التنفيذ ورفع موثوقيتها وضمان عدم استخدامها بطرق غير نظامية، لتحسين بيئة التعاملات التجارية ".

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالرياض، دشن منصة نافذ الإلكترونية «هنا»، بحضور ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الاتصالات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.