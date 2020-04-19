شكرا لمتابعة خبر عن سعد بن شايع: خطف الرضيع وأخذ رقم سجل له بعد سنوات "مُحتمل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور سعد بن شايع، محامي أسرة المختطف نسيم حبتور، أنه من المحتمل أن يُخطف طفل رضيع ثم بعد سنوات يأتي خاطفوه لدار الحضانة ويطلبوا رقم سجل له متعللين بأنهم وجدوه رضيعاً وقاموا بتربيته ثم يتم لهم ذلك.

وأضاف: " قال رئيس سابق لأحد مستشفيات الولادة لصديق لي، بأن أي مولود يموت ولو بعد ساعة من مولده فإن النظام يُلزم المستشفى بتسليم جثته لولي أمره، وقال لي أحد من عمل طويلاً في مغسلة موتى أنهم كانوا مأمورين من وزارة الداخلية بعدم دفن أي رضيع أو سقط إلا بحضور ولي أمره " .