شاهد.. جريان السيول في وادي عرقان

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أظهر مقطع فيديو جريان السيول في وادي عرقان، إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة. أظهر مقطع فيديو جريان السيول في وادي عرقان، إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة. وكانت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول امطار رعدية على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية.

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