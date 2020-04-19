رابط التسجيل في مرسول 2020 وطريقة الطلب

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرسمية، يوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تطبيقات التوصيل المعتمدة في السعودية؛ وذلك في ظل الحاجة إليها خلال أزمة الطوارئ والإغلاق بسبب وباء كورونا .

وقالت هيئة الاتصالات في تدوينه عبر (تويتر) إن التطبيقات المعتمدة للتوصيل في السعودية حاليا هي، مرسول، والم، ذا تشيفز، شدة، كريم ناو، نقوة، طلبات، تويو، فود بوي، زاد، نعناع، اسبرنت، وصل، تمت.

وقالت هيئة تقنية المعلومات السعودية: جا دورك لخدمة بلدك وناسك. انضم اليوم لأبطال التوصيل وساهم في خدمة بلدنا ومجتمعنا في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسجيل في تطبيقات التوصيل المعتمدة لدى هيئة الاتصالات. رابط التسجيل في مرسول مندوب اضغط هنا

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بدوره، قال موقع مرسوم للمندوبين الراغبين في التسجيل : قبل تعبئة الاستمارة، نرجو منكم الاطلاع على الفيديو التالي: الأن بامكانك توثيق حسابك والحصول على الشارة الزرقاء في ملفك الشخصي يستخدم التوثيق لإثبات هوية الموصلين وذلك حتى يتم التعامل معهم بكل أمان!.

وتعمل مرسول في هذه الفترة، على إجراء مسابقات أسبوعية، إذ تقوم شهريا بتوزيع جوائز على الرابحين في المسابقة، تتضمن العديد من الهدايا. وفق ما ورد عبر صفحتها في تويتر.

وجاء في مقطع الفيديو أن تطبيق مرسول ساعد اكثر من 300 ألف مرسول على زيادة دخله، موضحا أن التسجيل في مرسول يتطلب عدة خطوات بدءا من خيار كيفية الاانضمام إلى مرسول والتسجيل في وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة.

وشدد على ضرورة تفعيل خيار الوصول إلى الموقع وإضافة المستندات المطلوبة وإضافة الحساب البنكي من البنوك المدعومة في مرسول؛ من أجل استقبال طلبات أكثر، مشيرا إلى وجود خيار الدفع الإلكتروني مُباشرة.