حقيقة خبر وفاة ياسمين عبد العزيز في بريطانيا

كشفت الملحقية السعودية في بريطانيا، يوم الأحد 19 أبريل 2020، عن حقيقة وفاة ياسمين عبد العزيز المبتعثة من المملكة لدراسة الدكتوراة في إحدى الجامعات البريطانية بفيروس كورونا .

وأكدت الملحقية السعودية في تصريح صحفي عبر (تويتر) عدم وجود مواطنة مبتعثة إلى بريطانيا تحمل اسم ياسمين عبدالعزيز، نافية كل الأنباء المتداولة في هذا الشأن عبر منصات التواصل الاجتماعية.

كما شددت الممثلية على أن ما يجري تداوله حول وفاة مبتعثة لدراسة الدكتوراة في بريطانية بسبب إصابتها بمرض فيروس كوفيد 19 غير صحيح مطلقا، داعية إلى تحري الدقة فيما يُنقل.

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ويعود هذا الأمر إلى تغريدة تم تداولها في مواقع التواصل أمس، جاء فيها : "توفيت مساء أمس أختكم ياسمين بنت عبد العزيز وهي في حاجة إلى دعواتكم المخلصة. اللهم اغفر لها وارحمها وأبدلها دارا خيرا من دارها".

وكان النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد ظنوا في البداية أن خبر الوفاة المتداول، يشير إلى الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، إلا أن هذا الأمر تم نفيه، وتبين عدم وجود مبتعثة من السعودية تحمل هذا الاسم.

وكتبت إحدى الناشطات في تويتر: أي شخص ينشر وفاة شخص ثاني ويطلع كذب الله يبلاه ويذوق مرارة الفقد لدرجة ما ينام الليل ويحس قلبه بيطلع من مكانه وتتدمر نفسيته ولا يقدر يكمل حياته.

وأضافت الناشطة السعودية : "الله يجعل هالحزن بقلبه للابد زي ما كذب واستهان بالموضوع واوجع قلوب الناس وطير النوم من عيونهم". بحسب ما كتبت في حسابها الشخصي.