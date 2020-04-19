أمانة الرياض: تنفيذ 98% من البلاغات المتعلقة بإجراءات فيروس كورونا

أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ ما نسبته 98% من البلاغات المتعلقة بإجراءات فيروس «كورونا المستجد».

وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، أشارت الأمانة على أن نسبة تنفيذ البلاغات المتصلة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بلغت 98%.

وقالت: أمانة منطقة الرياض استقبلت ٧١,٦٧٠ بلاغًا خلال الـ٤٩ يومًا الماضية، بمعدل يومي وصل ١,٤٦٢ بلاغًا.

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وثمّنت الأمانة للسكّان تعاونهم للارتقاء بجودة الخدمات، وتطبيق الأنظمة الهادفة إلى سلامتهم وراحتهم.

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