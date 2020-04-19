ضبط 37 مخالفة لنظام العمل والإقامة خلال حملات موسعة على منطقة الرياض

تمكن الجهات الرقابية من ضبط 37 مخالفة لنظام العمل والإقامة، إلى جانب مخالفات أخرى خلال حملات تم شنها على المنشآت والمستودعات بمنطقة الرياض.

وشارك في هذه الحملات مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة، الممثلة بوزارتي الصحة والتجارة، والضبط الميداني وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، عبد الكريم عسيري، أن هذه الحملات تُعد امتدادًا للجولات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كل أحياء العاصمة والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها. وذلك لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية.

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وشدد عسيري، على أن تلك الحملات لن تتوقف؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

ومن ناحيته، أكد مدير إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض، بدر العتيبي، أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة، والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

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