الصحة تُصدر تعميمًا بدوام المراكز الصحية خلال شهر رمضان المبارك

استقبال المراجعين بشكل مباشر وتسجيل بياناتهم في «موعد»
علمت «عاجل»، أن وزارة الصحة أصدرت تعميمًا بدوام المراكز الصحية خلال شهر رمضان المبارك.
ووفق التعميم، فإن جميع المراكز الصحية ستعمل من الساعة الـ (١٠ص إلى الـ٤م)، فيما ستستمر المراكز العاملة على مدار الـ ٢٤ ساعة كما هي دون تغيير، على أن يتم تقسيم العمل إلى فترات كل منها ست ساعات.
وأوضح التعميم، أنه بالنسبة للمراكز العاملة لمدة (١٦) ساعة، فسوف يبدأ دوامها من الـ(١٠ ص ـ ٤م) ومن الـ (٩م إلى ١٢ ص).
وعبر التعميم، طلبت الوزارة من تلك المراكز جدولة المواعيد وفق المواعيد المشار إليها؛ بحيث يتم استقبال المراجعين بشكل مباشر، وتسجيل بياناتهم في برنامج «موعد» كزيارة مستعجله وفقًا لخاصية (walk in).
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