قرابة ٥٠ ألف فصل افتراضي خلال أسبوع بجامعة القصيم

استعرضت جامعة القصيم التقرير الأسبوعي الشامل عما أنجزته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة؛ وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، حتى يوم الخميس 16 أبريل؛ حيث تشهد منظومة التعليم عن بُعد بالجامعة، تفاعلًا ونشاطًا كبيرًا من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في ظل انتظام العملية التعليمية "عن بُعد" في مختلف كليات الجامعة أثناء فترة تعليق الدراسة.

وجاءت إحصائيات الفصول الافتراضية، خلال هذا الأسبوع، على نظام الكولابوريت (Blackboard Collaborate)، لتظهر أن إجمالي الفصول الافتراضية التي تم عقدها يوم الأحد قد بلغت 10502 فصل، ثم عقد يوم الاثنين 10629 فصلًا، ثم في يوم الثلاثاء 10051 فصلًا، وفي الأربعاء 9663 فصلًا، وفي الخميس 7160 فصلًا، كما بلغت إحصائيات الفصول الافتراضية على نظام زووم (Zoom)، 709 فصول افتراضية، وعدد المشاركين في الجلسات 19 ألفًا و885، ومدة الجلسات بالدقائق 61 ألفًا و580 دقيقة.

وكشفت إحصائيات استخدام منظومة التعلم الإلكتروني (Blackboard Learn)، عن الأعداد الكبيرة من الملفات التي تم استعراضها خلال الفصول الافتراضية التي أقيمت خلال هذا الأسبوع؛ حيث بلغ إجمالي الملفات التي تم استعراضها يوم الأحد 165621 ملفًّا، ثم استعراض 166224 ملفًّا يوم الاثنين، و166714 ملفًّا يوم الثلاثاء، و167275 ملفًّا يوم الأربعاء، واستعراض 167659 ملفًّا يوم الخميس.

كما لفتت إحصائيات استخدام منظومة التعلم الإلكتروني إلى عقد 31 مناقشة للرسائل العلمية، و20 مناقشة للخطط البحثية، و83 من مجالس الكليات واللجان، في حين بلغت إحصائيات التدريب 56 دورة أقيمت عن بعد من خلال وحدات التعلم الإلكتروني بكليات الجامعة، بمشاركة 300 متدرب، ودورات أقيمت عن بعد من خلال عمادة التعلم الإلكتروني بحضور 104 متدربين، فيما أوضحت إحصائيات الاختبارات الإلكترونية عن اختبار 22302 من الطلبة، من خلال 766 شعبة بعدد اختبارات بلغ 766 اختبارًا.

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وقد أكدت إحصائيات الدعم الفني، خلال هذه الفترة، تقديم 279 دعمًا فنيًّا من خلال نظام الدعم الفني كياكو (Kayako)، و72 اتصالًا مباشرًا، و120 عن طريق الواتساب، وكذلك 49 تدريبًا فرديًّا بواسطة الفصول الافتراضية، و216 وحدة تعلم إلكتروني بالكليات، بمجموع كلي 736 خدمة تم تقديمها للمستفيدين.

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