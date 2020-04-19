شاهد.. أول تعليق لـ"هيئة الرقابة" على قضايا فساد اثنين من قيادات الصحة

أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، جوانب أخرى في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها اليوم الأحد.

وفي أول تعليق له، قال الحسين إنه تم ضبط جميع المتورطين، واعترفوا بما نسب إليهم، مؤكدًا أن ما قام به الموظفون (المتهمون) لا يمثلون الجهة التي ينتمون إليها.

وعبر قناة "السعودية"، وعن كيفية التوصل إلى تلك الوقائع، قال المتحدث: "الهيئة تعمل بجميع كوادرها حول المعلومات. وفي الواقعة الأولى تم التأكد من المعلومات التي وصلتنا، وبعد القبض على جميع المتورطين اعترفوا جميعًا بما هو منسوب إليهم. أما الواقعة الثانية فقد تم اكتشافها بعد وصول شكوى من منطقة الرياض".

وأضاف: "بالنسبة إلى الواقعة الأولى، فقد شملت سوء استغلال إداري ورشوة واستغلال عقود وزارة الصحة، وكل هذه الوقائع مجرمة قانونًا. أما الواقعة الثانية فشملت تزويرًا وتبذيرًا للمال العام، وهما أيضًا جريمتان".

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وبشان تعاون الوزارات ذات الصلة مع هيئة الرقابة، قال الحسين: "كان هناك تعاون على أعلى مستوى؛ فجميع الوزراء المعنيون يدعمون جهود الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وأشكاله".

وقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، قضية فساد مالي وإداري لاثنين من قيادات الصحة في الرياض؛ وذلك بمشاركة 6 أشخاص أحدهم مالك فندق.

وقد اشترط المتورطون الحصول على عمولات مقابل إنهاء بعض الأعمال الموكولة إليهم.

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