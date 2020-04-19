داخل مستشفى خاص.. ظهور 4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في حائل

ارتفع عدد الإصابات بالمنطقة لـ7 حالات
سجّلت منطقة حائل، اليوم الأحد، ظهور 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد رصد حالة مقيم من الجنسية المصرية يعمل في مستشفى خاص، وانتقلت العدوى إلى زملائه بالعمل.
وبهذا ارتفع عدد الإصابات المُسجلة في منطقة حائل إلى 7 حالات.
وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن الحالات المصابة هي لمواطنة سعودية ولمقيمين من الجنسيتين المصرية والهندية، بجانب مقيمة من الجنسية الهندية.
وأغلقت صحة حائل، المستشفى احترازيًا لإجراء عمليات تعقيم، وفحص العاملين بالمستشفى الذين خالطوا الحالة المصابة.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل ١٠٨٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، من ضمنها 4 حالات بحائل.
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