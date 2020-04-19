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سوق السمك بينبع تشهد وفرة بالعرض واستقرارًا بالأسعار

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وسط رقابة مكثفة من الجهات ذات العلاقة

تشهد سوق السمك بمحافظة ينبع وفرة بالمعروض من مختلف الأسماك والأحياء البحرية التي يتم توفيرها طازجةً من قبل صيادي الأسماك بالمحافظة يوميٍّا، وسط رقابة مكثفة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تحقيق أعلى مستويات النظافة ومتابعة انضباط العمالة ومدى التزامهم بالتعليمات.

ورصدت عدسة واس، من خلال جولة ميدانية اليوم بسوق السمك بينبع بدورها الاستقرار بالأسعار في ظل وفرة وتنوع بالمعروض من الأسماك ومدى رضا المستهلكين الذين أشادوا بما اتخذته القيادة الرشيدة من خطط وقائية واحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس ، معربين عن فخرهم بمدى الوعي الذي ميَّز أهالي المحافظة من خلال حرصهم على الالتزام بالتعليمات الصادرة لهم، مدركين أن الهدف منها هو المحافظة على صحتهم وصحة أسرهم.

وأكد رئيس طائفة الصيادين بمحافظة ينبع وديع طلعت علام، أن الأسماك بمختلف أنواعها متوافرة ولله الحمد بسوق السمك بينبع، والأسعار بمتناول الجميع، مقدمًا شكره وتقديره للجهات ذات العلاقة على ما يقومون به جهود تصب جميعها في الصالح العام.

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