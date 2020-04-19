وزارة العدل توقف إصدار الأحكام الورقية نهائيًّا وتكتفي بتوفيرها للمستفيدين إلكترونيًّا

علمت "عاجل" أن وزارة العدل أوقفت إصدار الأحكام الورقية؛ لتكتفي بحفظ معلومات تلك الأحكام إلكترونيًّا.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإلغاء التعاملات الورقية، فيما لفتت المصادر إلى أن "العدل" أطلقت خدمة صكوك الأحكام والاتهامات إلكترونيًّا، اعتبارًا من تاريخ 17/10/١٤٤٠هـ.

وأكدت المصادر أن تلك الخدمات تتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والاتهامات إلكترونيًّا عبر رسالة على الهاتف المحمول دون حاجة المستفيد إلى زيارة المحكمة.

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وأوضحت المصادر أنه تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والاتهامات بوجه عام، وإتاحتها عبر وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومي التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية "يسر".

أما الجهات الأخرى فيمكنها الحصول على الأحكام والاتهامات من خلال بوابة "ناجز"؛ حيث سترد أنظمة الوزارة آليًّا على صحة المعلومات، وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق، والجهة التي قامت بالتحقق، والنتيجة.

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