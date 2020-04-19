هيئة الرقابة تباشر قضية فساد مالي وإداري لاثنين من قيادات الصحة في الرياض

اشتركا مع 6 أشخاص أحدهم مالك فندق
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، قضية فساد مالي وإداري لاثنين من قيادات الصحة في الرياض.
وقالت الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن القياديين اشتركا مع 6 أشخاص أحدهم مالك فندق.
وأضافت أن المتورطين اشترطوا عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع الصحة.
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