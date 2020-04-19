السعودية اليوم / أكثر من أربعة آلاف اتصال تلقاها الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال أسبوع



سكاكا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

بلغت الاحصائية الأسبوعية التي تلقتها غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي 4255 اتصالاً بمختلف الحالات والبلاغات.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي، أن غرفة العمليات استقبلت عن طريق الاتصال المباشر على رقم الطوارئ 997 ومن خلال طلب الخدمة الإسعافية من تطبيق " أسعفني " 4255 طلباً ، كانت نسبة الاتصالات الأكبر أثناء وقت منع التجول والتي بلغت من مجمل الاتصالات 1997 بلاغاً لحالات إسعافية عن طريق الاتصال والتي تم ترحيلها جميعاً لمراكز المنطقة الأبعة عشر مركزاً إسعافياً ، بمشاركة المتطوعين ببعض المواقع كداعمين للفرق الرسمية المتواجدة في غرفة عمليات المنطقة وبعض المراكز الإسعافية في ظل ارتفاع عدد البلاغات الواردة والتي تباشرها المراكز الإسعافية.

ودعا فرع هيئة الهلال الأحمر المواطنين كافة بعدم التردد بطلب الخدمة الإسعافية على أن يكون الطلب للحالات التي تستدعي التدخل الإسعافي من الفرق الإسعافية والموزعة على كل مراكز المنطقة.

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19:54ت م

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