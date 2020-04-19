السعودية اليوم / رجال الأمن في عسير يطبقون تعليمات منع التجول وسط الأمطار



أبها 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

لم تمنع الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي هطلت اليوم, على عدة محافظات ومراكز في منطقة عسير رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار

وأظهرت جولة لوكالة الأنباء

// انتهى //

19:31ت م

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أبها 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسلم تمنع الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي هطلت اليوم, على عدة محافظات ومراكز في منطقة عسير رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأظهرت جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" عصر اليوم على عدد من الشوارع العامة في مدينة أبها وضواحيها انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وسط هطول الأمطار في ظل التزام كامل من قبل المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول والبقاء في المنازل, مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.// انتهى //19:31ت م0168

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.