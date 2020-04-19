السعودية اليوم / "البيئة" تنفذ أعمال التطهير والتعقيم بالمرافق العامة في مدينة عرعر



عرعر 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

نفذ فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, أعمال التطهير والتعقيم في المرافق العامة في مدينة عرعر.

ورصدت عدسة "واس" جهود فرع البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية التي تأتي ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار

وأكد مدير عام الفرع الدكتور فهد الحسني أنها جهزت 6 فرقة تضم مختصين وعمّال خدمات تقوم بعمليات التعقيم والتطهير، مبيناً أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

// انتهى //

19:30ت م

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عرعر 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسنفذ فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, أعمال التطهير والتعقيم في المرافق العامة في مدينة عرعر.ورصدت عدسة "واس" جهود فرع البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية التي تأتي ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.وأكد مدير عام الفرع الدكتور فهد الحسني أنها جهزت 6 فرقة تضم مختصين وعمّال خدمات تقوم بعمليات التعقيم والتطهير، مبيناً أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .// انتهى //19:30ت م0167

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