السعودية اليوم / والي الخرطوم: لاتهاون في الإغلاق التام واتجاه لتقليل فترة التسوق



الخرطوم 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

أكد والي الخرطوم الدكتور يوسف آدم الضي عدم التهاون في الإغلاق التام لولاية الخرطوم بعد التصاعد الأخير في عدد الإصابات المسجلة بفيروس

وأعلن عقب اجتماعه اليوم بأعضاء حكومة ولاية الخرطوم عن إخضاع فترة السماح للتسوق التي تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، للتقييم خلال (3) أيام، وهناك اتجاه لتقليل ساعات السماح بالتدرج، اذا استمرت الحركة الواسعة والاكتظاظ داخل الأحياء رغم أن هناك وعيا متناميا للاستجابة لأوامر الإغلاق.

وشدد الوالي على تطبيق الالتزامات والعقوبات التي نص عليها مرسوم الطوارئ.

// انتهى //

19:30ت م

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الخرطوم 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسأكد والي الخرطوم الدكتور يوسف آدم الضي عدم التهاون في الإغلاق التام لولاية الخرطوم بعد التصاعد الأخير في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وأعلن عقب اجتماعه اليوم بأعضاء حكومة ولاية الخرطوم عن إخضاع فترة السماح للتسوق التي تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، للتقييم خلال (3) أيام، وهناك اتجاه لتقليل ساعات السماح بالتدرج، اذا استمرت الحركة الواسعة والاكتظاظ داخل الأحياء رغم أن هناك وعيا متناميا للاستجابة لأوامر الإغلاق.وشدد الوالي على تطبيق الالتزامات والعقوبات التي نص عليها مرسوم الطوارئ.// انتهى //19:30ت م0166

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