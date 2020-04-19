

طرابلس 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية ، اليوم وفاة شخص جراء سقوط قذائف على مبنى وسيارة بمنطقة الجبس في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى إنقاذ عائلة مكونة من 6 أفراد كانوا بموقع الحادث.

يأتي ذلك في غضون التصعيد العسكري الذي تشهده الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس وفي محيط مدينة ترهونة .

// انتهى //

19:29ت م

0165





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة شخص وإنقاذ عائلة جراء سقوط قذائف بمنطقة الجبس في العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.