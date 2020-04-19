اقتصادي / بلدية الخرج تعلن عن البدء في توزيع مباسط سوق الخضار الجديد في شرق مدينة السيح



السيح 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

أعلنت بلدية الخرج اليوم ، عن بدء توزع مباسط سوق الخضار والفواكه الجديد في شرق مدينة السيح، إذ ستكون الأولوية للشباب الراغبين في العمل من المزارعين وأصحاب المباسط في سوق الخضار والفواكه المركزي وسط المدينة.

وأكدت البلدية أن افتتاح ساحة المباسط في سوق الخضار الجديد، يأتي ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس

// انتهى //

19:19ت م

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السيح 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسأعلنت بلدية الخرج اليوم ، عن بدء توزع مباسط سوق الخضار والفواكه الجديد في شرق مدينة السيح، إذ ستكون الأولوية للشباب الراغبين في العمل من المزارعين وأصحاب المباسط في سوق الخضار والفواكه المركزي وسط المدينة.وأكدت البلدية أن افتتاح ساحة المباسط في سوق الخضار الجديد، يأتي ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " ، ولتخفيف الزحام المستمر على السوق المركزي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.// انتهى //19:19ت م0160

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