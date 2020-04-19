

سكاكا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

قامت الفرق المختصة بإدارة غرفة العمليات لمكافحة فيروس

وقدمت الفرق للعمالة التعليمات والاحتياطات الضرورية باللغات والصور الإرشادية، إلى جانب عمل مسح حراري لهم من قبل طلاب النادي الصحي بالجامعة، وذلك وفق توجيه مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع.

وأوضح المسؤول عن الفرق بجامعة الجوف الدكتور عبدالرحمن المعين أن إدارة العمال تقدم سجلاً يومياً لقياس درجات الحرارة لجميع العمال وعزل من يشتبه بحالته، والتنسيق مع المركز الصحي الجامعي لتقييمه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحويله بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة إن لزم ذلك.

// انتهى //

19:06ت م

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سكاكا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسقامت الفرق المختصة بإدارة غرفة العمليات لمكافحة فيروس كورونا المستجد بجامعة الجوف زيارات ميدانية لإسكان العمال في المدينة الجامعية، للوقوف على مدى ملاءمته للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكد من مناسبة غرف الإسكان للأعداد فيها مع المحافظة على التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات الحماية الشخصية وأدوات التعقيم والنظافة الشخصية.وقدمت الفرق للعمالة التعليمات والاحتياطات الضرورية باللغات والصور الإرشادية، إلى جانب عمل مسح حراري لهم من قبل طلاب النادي الصحي بالجامعة، وذلك وفق توجيه مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع.وأوضح المسؤول عن الفرق بجامعة الجوف الدكتور عبدالرحمن المعين أن إدارة العمال تقدم سجلاً يومياً لقياس درجات الحرارة لجميع العمال وعزل من يشتبه بحالته، والتنسيق مع المركز الصحي الجامعي لتقييمه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحويله بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة إن لزم ذلك.// انتهى //19:06ت م0156

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الجوف تتفقد إسكان العمال في المدينة الجامعية وتجري عمليات الفحص للوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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