السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة



جاكرتا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

سجلت إندونيسيا اليوم 327 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 686 حالة، بزيادة قدرها 55 حالة، بينما سجلت البلاد 47 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 582 حالة.

// انتهى //

19:06ت م

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جاكرتا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسسجلت إندونيسيا اليوم 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 6575 حالة.وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 686 حالة، بزيادة قدرها 55 حالة، بينما سجلت البلاد 47 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 582 حالة.// انتهى //19:06ت م0155

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