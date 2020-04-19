السعودية اليوم / مدير صحة الجوف يطمئن على سير العمل في القطاع الصحي بالقريات



سكاكا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني اليوم، على الجهود التي يقوم بها مركز القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بمحافظة القريات، للوقاية من فيروس

وعقد الدكتور الشهراني اجتماعاً مع مدير الشؤون الصحية بالقريات محمد بن موسى الخمعلي والقيادات الصحية فيها، نقل لهم شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على جهودهم المبذولة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي وفق توجيهات سموه لمتابعة الحالات الصحية التي تم الإعلان عنها قبل أيام، وما تبعها من إجراءات للمخالطين ، إلى جانب استعراض جهود قطاعات صحة القريات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا .

من جهة جانب آخر اطلع الدكتور الشهراني مع مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني على تجهيزات مركز المراقبة الصحية بمنفذ جمرك الحديثة الحدودي الذي يستهدف سائقي الشاحنات القادمين والمغادرين من وإلى الأردن ، مطلعاً على تجهيزات نقاط الفرز البصري داخل جمرك الحديثة.

ونوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني بالجهود العظيمة المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- منذ اللحظات الأولى لظهور هذه الجائحة، وما قدماه -رعاهما الله- من دعم كبير وسخي وتأمين متطلبات السلامة كافة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى توجيه سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومتابعة معالي وزير الصحة ، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .

// انتهى //

19:03ت م

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سكاكا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسوقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني اليوم، على الجهود التي يقوم بها مركز القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بمحافظة القريات، للوقاية من فيروس كورونا وعقد الدكتور الشهراني اجتماعاً مع مدير الشؤون الصحية بالقريات محمد بن موسى الخمعلي والقيادات الصحية فيها، نقل لهم شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على جهودهم المبذولة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي وفق توجيهات سموه لمتابعة الحالات الصحية التي تم الإعلان عنها قبل أيام، وما تبعها من إجراءات للمخالطين ، إلى جانب استعراض جهود قطاعات صحة القريات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا .من جهة جانب آخر اطلع الدكتور الشهراني مع مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني على تجهيزات مركز المراقبة الصحية بمنفذ جمرك الحديثة الحدودي الذي يستهدف سائقي الشاحنات القادمين والمغادرين من وإلى الأردن ، مطلعاً على تجهيزات نقاط الفرز البصري داخل جمرك الحديثة.ونوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني بالجهود العظيمة المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- منذ اللحظات الأولى لظهور هذه الجائحة، وما قدماه -رعاهما الله- من دعم كبير وسخي وتأمين متطلبات السلامة كافة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى توجيه سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومتابعة معالي وزير الصحة ، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .// انتهى //19:03ت م0153

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